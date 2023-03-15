В Самаре чиновник два года получал взятки от подчиненного за прогулы

Начальник одного из отделов МБУ закрывал глаза на периодические прогулы сотрудника за вознаграждение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержали начальника отдела технического обеспечения МБУ «ЦАУМС». 38-летнего мужчину подозревают в получении взяток от своего подчиненного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, начальник незаконно обогащался за счет 59-летнего подчиненного в течение двух лет — с 2017-го по 2019 год. Сотрудник переводил ему деньги на банковскую карту за покровительство и попустительство по службе. Все это время мужчина закрывал глаза на периодические прогулы работника. Общая сумма взяток составила более 415 тысяч рублей.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Сейчас он находится под стражей. Следователи продолжают устанавливать все детали преступления. Помогают им в этом сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области.

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