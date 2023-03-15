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НовостиПроисшествия15 марта 2023 6:49

В Самаре чиновник два года получал взятки от подчиненного за прогулы

Мужчина незаконно обогатился почти на полмиллиона рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Начальник одного из отделов МБУ закрывал глаза на периодические прогулы сотрудника за вознаграждение

Начальник одного из отделов МБУ закрывал глаза на периодические прогулы сотрудника за вознаграждение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержали начальника отдела технического обеспечения МБУ «ЦАУМС». 38-летнего мужчину подозревают в получении взяток от своего подчиненного. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, начальник незаконно обогащался за счет 59-летнего подчиненного в течение двух лет — с 2017-го по 2019 год. Сотрудник переводил ему деньги на банковскую карту за покровительство и попустительство по службе. Все это время мужчина закрывал глаза на периодические прогулы работника. Общая сумма взяток составила более 415 тысяч рублей.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Сейчас он находится под стражей. Следователи продолжают устанавливать все детали преступления. Помогают им в этом сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области.

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