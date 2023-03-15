В Самарской области новая девушка обокрала друга своего возлюбленного

Расследование уголовного дела окончено. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В декабре 2022 года у 44-летнего жителя Сызрани похитили сотовый телефон. Воровкой оказалась новая девушка его друга.

— Телефон пропал после застолья в его квартире. В тот день к мужчине в гости пришли друг с девушкой, с которой он накануне познакомился в одной из социальных сетей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Новая знакомая ушла домой, а друг уснул. После обнаружения пропажи смартфона, приятель сообщил о своих подозрениях в отношении подруги. Полицейские задержали 23-летнюю девушку.

Оказалось, сотовый телефон она уже успела сдать в комиссионный магазин, а вырученные три тысячи рублей потратить на собственные нужды. А в ломбарде смартфон уже тоже перепродали. Расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд для принятия решения по существу.

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