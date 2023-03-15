После вмешательства судебных приставов с прилавков магазина Тольятти убрали просрочку

Также отсутствовала информация о происхождении пищевых продуктов. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Жительница Тольятти продавала в своем магазине продукты с истекшим сроком годности. Судебные приставы Комсомольского района добились запрета продажи плохих товаров и оформления ценников.

— Некоторые пищевые продукты не отвечали требованиям безопасности. Помимо этого, у предпринимательницы отсутствовала информация о происхождении пищевых продуктов и не были оформлены ценники, — рассказали в ГУ ФССП по Самарской области.

Суд обязал владелицу магазина прекратить реализацию некачественных продуктов. После полученных разъяснений от судебных приставов предпринимательница исполнила решение суда. Просроченные продукты были убраны с полок, а ценники на товары оформлены в соответствии с правилами.

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