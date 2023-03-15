Еще 1300 ребят хотят приобщить к самбо в Самарской области в 2023 году

Месяц назад на базе ЦСКА в Самаре открыли зал единоборств, где работают секции самбо и греко-римской борьбы / Фото: Единая Россия

Первый всероссийский форум «Наука побеждать» прошел в рамках партпроекта «Единой России» - «Zа самбо». В нем приняли участие почти тысяча человек со всей страны. На мероприятии обсудили лучшие региональные практики, роль самбо в воспитании молодежи и обновление инфраструктуры для занятий этим видом спорта. Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, самбо планируется сделать доступным каждому.

По словам депутата губернской думы, координатора партпроекта в Самарской области Александра Живайкина, в регионе самбо занимаются более 3 тысяч ребят. В 2023 году к этому виду спорта планируется приобщить еще 1300 школьников. Также предполагается открыть специальные секции на базе клубов единоборств и ФОКов региона.

- Месяц назад мы открыли зал единоборств на базе ЦСКА в Самаре, где успешно функционируют секции самбо и греко-римской борьбы для юных спортсменов. Буквально на днях в школе № 65 в поселке Мехзавод откроется Центральная школа самбо, где смогут заниматься школьники Красноглинского района, - отметил Александр Живайкин.

Напомним, «Единая Россия» запустила проект «Zа самбо» в июле 2022 года. Он охватывает все регионы, в том числе ДНР и ЛНР. В течение 2023-го пройдут еще несколько форумов, посвященных этому виду спорта. Их проведут по всей стране.

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