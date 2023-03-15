Подведены итоги 2022 года в пенсионных фондах

Об уровне дохода в "золотом" возрасте стоит позаботиться заранее. Фото: https://ru.freepik.com/author/lookstudio.

Российские негосударственные пенсионные фонды подводят итоги работы за прошедший год. Своей статистикой поделился ВТБ Пенсионный фонд. По итогам 2022 года доходность пенсионных резервов, распределенная на счета клиентов этого фонда по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) составила 9% по консервативному инвестиционному портфелю и 4,9% – по сбалансированному. За аналогичный период накопления клиентов фонда по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) увеличились на 3,6%.

- Благодаря консервативной инвестиционной стратегии, которая минимизирует риски и обеспечивает сохранность будущей пенсии, мы смогли защитить вложения наших клиентов и показали уверенные результаты. Несмотря на непростые условия для финансовых компаний, сложившиеся в 2022 году на рынке, мы создали отдельный корпоративный инвестиционный портфель для юридических лиц, который показал доходность в 6,6%. Сегодня для формирования пенсионного капитала наш фонд выбрали более трех миллионов человек. Мы планируем увеличить их накопления в текущем году за счет ответственного подхода к инвестированию, – отметила генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

По итогам 2022 года объем пенсионных накоплений в НПФ ВТБ достиг 297 млрд рублей, а пенсионных резервов – 28 млрд рублей. За прошлый год фонд выплатил клиентам 3,3 млрд рублей по НПО и более 2,9 млрд – по ОПС.