Заболеваемость гриппом снизилась на 38,3% за неделю в Самарской области

Уже известны результаты лабораторного мониторинга циркуляции вирусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за период с 6 по 12 марта зарегистрировано 92 случая гриппа. В сравнении с предыдущей девятой неделей заболеваемость снизилась на 38,3%. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Так, на 9 недели 2023 года было зарегистрировано 149 случаев гриппа во всех возрастных группах. За прошлую неделю также в Самарской области выявили 15 234 случаев ОРВИ, это выше эпидпорога на 53%. Однако заболеваемость тоже снизилась на 19,4%. На 9 недели было 18 898 заболевших ОРВИ.

Превышение эпидемического порога на 70% зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше. Заболеваемость ниже эпидпорога проявилась в возрастных группах: 0-2 года – на 43,2%, 3-6 лет – на 27,8%, 7-14 лет – на 13,2%.

По результатам лабораторного мониторинга в настоящее время отмечается циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов, риновирусов и HCov-вирусов.

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