В феврале в Самарской области увеличился объем выданной ипотеки

Средний чек ипотеки за год вырос примерно на 30%. Фото: https://ru.freepik.com/author/senivpetro.

В феврале поддержку рынку оказали реализация льготной ипотеки, ввод девелоперами новых объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. Своей статистикой за второй зимний месяц поделился банк ВТБ. По итогам февраля жители Самарской области оформили в банке более 280 ипотечных кредитов (всего за первые два месяца – более 400). Общая сумма выданных ипотечных кредитов за февраль составила 1 млрд рублей (за январь и февраль – 1,47 млрд рублей). Таким образом, за второй месяц года по сравнению с первым объем выдачи вырост в два раза. Средний чек составил порядка 3,6 млн рублей, увеличившись за год примерно на 30%.

- В последний зимний месяц мы отмечаем заметное оживление на региональном рынке недвижимости. Основной спрос формировался в сегменте готового жилья, а каждая четвертая ипотека была выдана по госпрограммам, которые привлекают самарцев сниженной ставкой. В феврале мы зафиксировали двукратный рост заявок на ИТ-ипотеку, условия по которой были существенно расширены в начале месяца. Перезапуск программы для самозанятых позволил привлечь клиентов, которые обращаются за получением жилищного кредита с сокращенным пакетом документов. Мы ожидаем, что в марте спрос на ипотеку продолжит свою позитивную динамику. При этом основной интерес заемщиков по-прежнему будет концентрироваться в сегменте вторичной недвижимости, – прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.