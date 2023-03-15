Дачные автобусы планируют запустить в Самаре с 15 апреля 2023 года

Перевозчик может получить за работу 137 млн рублей Фото: администрация Самары

Департамент транспорта Самары приступил к поиску подрядчика, который займется дачными перевозками в 2023 году. На эти цели предусмотрено 137 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, выполнять перевозки на садово-дачные массивы нужно будет по 29 маршрутам. Пассажиров будут перевозить на автобусах среднего или большого класса. Вместимость первых составляет 72 человека, вторых — 104. На каждом маршруте должен быть предусмотрен резервный транспорт — как минимум один автобус.

Планируется, что дачные автобусы будут курсировать в определенные дни с 15 апреля по 30 сентября 2023 года. Исключения составят Дни Победы, Пасхи, Красной горки, Радоницы, Троицкой родительской субботы. В эти праздничные даты автобусы будут ходить до городских кладбищ.

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