Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 8:18

Дачные автобусы планируют запустить в Самаре с 15 апреля 2023 года

Пассажиров будут перевозить по 29 маршрутам
Анастасия ФИЛАТОВА
Перевозчик может получить за работу 137 млн рублей

Перевозчик может получить за работу 137 млн рублей

Фото: администрация Самары

Департамент транспорта Самары приступил к поиску подрядчика, который займется дачными перевозками в 2023 году. На эти цели предусмотрено 137 млн рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, выполнять перевозки на садово-дачные массивы нужно будет по 29 маршрутам. Пассажиров будут перевозить на автобусах среднего или большого класса. Вместимость первых составляет 72 человека, вторых — 104. На каждом маршруте должен быть предусмотрен резервный транспорт — как минимум один автобус.

Планируется, что дачные автобусы будут курсировать в определенные дни с 15 апреля по 30 сентября 2023 года. Исключения составят Дни Победы, Пасхи, Красной горки, Радоницы, Троицкой родительской субботы. В эти праздничные даты автобусы будут ходить до городских кладбищ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал