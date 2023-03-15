Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 8:34

Паводок ожидается на 25-170 см выше нормы в Самарской области в 2023 году

Об этом сообщил глава Приволжского УГМС Айдар Мингазов
Авторы (2):
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Анастасия ФИЛАТОВА
В этом году зима и весна в Самарской области отметились аномальной погодой

В этом году зима и весна в Самарской области отметились аномальной погодой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Паводок в Самарской области в 2023 году ожидается на 25-170 см выше нормы. На реках Сызранка и Чагра уровень воды уже превысил опасную отметку. Об этом в пресс-центре «КП-Самара» сообщил глава Приволжского УГМС Айдар Мингазов.

— Глубина промерзания почвы в 2023 году составила 87 см, в прошлом — всего 32 см. Кроме того, осеннее увлажнение почвы было выше нормы. С 1 по 12 марта в Самарской области выпало 18,5 мм осадков, что в более чем 1,5 раза выше нормы. Превысила норму в начале марта и среднесуточная температура воздуха — на 4,3 градуса, — рассказал Айдар Мингазов.

Начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, в свою очередь, сообщил, что понижение уровня талых вод прогнозируется уже 16-17 марта 2023 года. Паводок на малых реках должен завершиться 1 апреля. Однако в середине второго месяца весны возможна еще одна волна паводка. Это связано со спуском воды с Жигулевской ГЭС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал