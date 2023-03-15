В Самарской области еще 456 жителей заболели коронавирусом 15 марта 2023 года

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 45 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 15 марта 2023 года в Самарской области за сутки подтвердили 456 случаев коронавирусной инфекции. Информация появилась на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

На данный момент показатель числа выздоровевших больше количества заболевших. Победить болезнь и излечиться удалось 532 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 45 человек, ни один житель региона не скончался от коронавируса. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, сегодня было обнаружено больше заболевших. Вчера, 14 марта 2023 года, в Самарской области 394 человека заболели коронавирусом.