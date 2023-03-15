В Тольятти 36-летнюю женщину обвиняют в организации подпольных азартных игр

Женщина организовала все без ведома арендодателя и собственника помещения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 36-летняя жительница организовала проведение азартных игр. Прокурор Центрального района утвердил обвинительное заключение.

— По версии следствия, подпольные игры проводились в период с 1 марта по 19 июля 2022 года в нежилом помещении, расположенном на улице Комсомольской, 107, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Женщина организовала все с людьми, чьи личности полицейские пока не установили, без ведома арендодателя и собственника помещения. Азартные игры проводились с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей.

Данную незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд Центрального района Тольятти для принятия процессуального решения.

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