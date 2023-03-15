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НовостиОбщество15 марта 2023 9:55

Техническое состояние 50 объектов водоснабжения находится на контроле прокуратуры Самары

Самарские власти не передали их на обслуживание специализированным организациям
Ирина СИНЕГУБОВА
Требования прокурора удовлетворили в полном объеме.

Требования прокурора удовлетворили в полном объеме.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары провела проверку и обнаружила, что власти не передали на обслуживание специализированным организациям более 50 объектов водоснабжения.

— Это влечет невозможность их надлежащего содержания и обслуживания. В связи с выявленными нарушениями, в адрес главы Самары было внесено представление, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Однако никаких мер принято не было, объекты водоснабжения так и не передали на обслуживание специализированным организациям. Поэтому прокуратура города предъявила административное исковое заявление в Ленинский районный суд Самары.

В нем требовалось признать бездействия самарских властей незаконным и обязать передать коммунальную инфраструктуру холодного водоснабжения и водоотведения на обслуживание специализированной организации. В итоге требования прокурора удовлетворили в полном объеме.

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