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НовостиПроисшествия15 марта 2023 10:19

В Самаре иномарку отбросило на бетонный столб после столкновения с «ВАЗ 2112»

Молодой водитель отечественной легковушки не уступил дорогу
Ирина СИНЕГУБОВА
В ДТП пострадал 35-летний пассажир автомобиля Kia.

В ДТП пострадал 35-летний пассажир автомобиля Kia.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 14 марта, в 20:05 в Промышленном районе Самары 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» врезался в Kia, которую потом отбросило на бетонный столб.

— Парень ехал по проспекту Кирова в направлении улицы Вольской. ДТП произошло в ходе движения напротив дома № 64, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При повороте налево на разрешающий сигнал светофора молодой водитель не уступил дорогу транспортному средству Kia, за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись.

От удара иномарку отбросило на бетонный столб, расположенный на газоне справа по ходу движения. В ДТП пострадал 35-летний пассажир автомобиля Kia, его госпитализировали в медицинское учреждение.

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