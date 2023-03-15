В Самаре иномарку отбросило на бетонный столб после столкновения с «ВАЗ 2112»

В ДТП пострадал 35-летний пассажир автомобиля Kia. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 14 марта, в 20:05 в Промышленном районе Самары 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» врезался в Kia, которую потом отбросило на бетонный столб.

— Парень ехал по проспекту Кирова в направлении улицы Вольской. ДТП произошло в ходе движения напротив дома № 64, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При повороте налево на разрешающий сигнал светофора молодой водитель не уступил дорогу транспортному средству Kia, за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате транспортные средства столкнулись.

От удара иномарку отбросило на бетонный столб, расположенный на газоне справа по ходу движения. В ДТП пострадал 35-летний пассажир автомобиля Kia, его госпитализировали в медицинское учреждение.

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