В Самаре эксперты рассказали, как паводок влияет на качество воды

Эксперты тщательно проверяют качество воды. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре период паводка начался на 20 дней раньше срока. Специалисты рассказали, как готовятся к паводку на поверхностном источнике водоснабжения города.

По информации «РКС-Самара», бесперебойное снабжение города питьевой водой соответствует всем нормам даже в период активного снеготаяния. Специалисты отмечают, что паводок не влияет на качество воды в источниках водоснабжения, в том числе на Волге и подземных скважинах. На данный момент количество лабораторных анализов увеличилось в два раза. Также параллельно осуществляется санитарный контроль питьевой воды.

Эксперты подчеркивают, что наблюдаются некоторые отклонения по жесткости воды – в Куйбышевском и Красноглинском районах. В скором времени жители получат мягкую воду. Уже в этом году планируется завершить строительство двух водоводов до поселка Управленческий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.