Новым замдиректора самарского драмтеатра стал худрук питерского театра «На Литейном»

Специалист будет совмещать деятельность на берегах Волги и Невы / Фото: Александр Крылов

В Самарском академическом театре драмы имени М. Горького произошли кадровые перестановки. На пост заместителя директора по творческим проектам официально назначили Сергея Морозова — худрука питерского театра «На Литейном».

Должность в самарским драмтеатре Сергею Морозу предложили после его работы над спектаклем «Фредерик, или Бульвар преступлений». По словам директора учреждения Сергея Филиппова, у режиссера сложились профессиональные и доверительные отношения с труппой.

— После обсуждения с министром культуры Ириной Калягиной мы предложили Сергею Морозову должность, в обязанности которой входит творческое развитие театра. В ведении заместителя директора находятся главный режиссер и вся творческая труппа, — отметил Сергей Филиппов.

Сергей Морозов займется формированием репертуарной политики театра и развитием гастрольно-фестивальной деятельности. В его планах — расширение круга приглашаемых режиссеров, увеличение числа премьер, усиление программы экспериментальной сцены, проведение регулярных встреч с театральными критиками, а также мастер-классы и тренинги для артистов.

Кроме того, новый замдиректора намерен изменить подход к продвижению театра и расширению зрительской аудитории. Он планирует выпуск четырех премьерных спектаклей в сезон на большой сцене и около трех — на малой, экспериментальной сцене. Они будут предназначены для зрителей разных возрастов.

Отметим, Сергей Морозов будет соединять деятельность в Самаре и в Санкт-Петербурге. Между театрами этих двух городов подписано соглашение о партнерстве.

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