Стало известно, в какие страны с бизнес-миссиями поедут самарские производители в 2023 году

Международные бизнес-миссии для местных экспортеров проводятся ежегодно.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно, в какие страны с бизнес-миссиями поедут самарские производители. Они могут присоединиться к поездкам в составе региональных делегаций при содействии центра поддержки экспорта.
Уже начался прием заявок от всех желающих. Бизнес-миссии состоятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». На 2023 год запланирован ряд международных встреч в Узбекистане, Киргизии, Иране, Индии, Турции, ОАЭ и Азербайджане. Участники бизнес-миссий смогут представить свою продукцию и найти новых зарубежных партнеров.
— Самарские производители смогут вернуться домой с предварительными договоренностями или подписанными контрактами. Можно познакомиться с условиями работы в странах, компаниях, чтобы эффективно выстроить диалог для сотрудничества, — отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.
Международные бизнес-миссии для местных экспортеров проводятся ежегодно. Они помогают расширить географию поставок и увеличить объем экспорта своих товаров и услуг. В центре поддержки экспорта Самарской области дадут рекомендации по поиску партнеров, сопровождении контракта, размещении на международных торговых площадках, транспортировки продукции и др.
Дополнительная информация о господдержке и бизнес-миссиях представлена на сайте, а также в региональном центре поддержки экспорта по телефону: (846) 262 00 62.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал