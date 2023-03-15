Колесо обозрения временно отключили в парке Гагарина в Самаре

Самарцы не смогут покататься на аттракционе 15 и 16 марта 2023 года / Фото: vk.com/parkisamara

Жители и гости Самары в ближайшие два дня не смогут попасть на самый высокий аттракцион в городе. Речь идет о 55-метровом колесе обозрения в парке имени Юрия Гагарина. Его временно отключили.

— В среду и четверг, 15 и 16 марта 2023 года, колесо обозрения в парке Гагарина работать не будет. Приносим извинения за причиненные неудобства, — сообщили в соцсетях представители МАУ «Парки Самары».

По информации учреждения, аттракцион закрыли на время проведения профилактических работ. В конце недели он вновь должен возобновить свою работу. Напомним, в зимний сезон действует особое расписание. Покататься в теплой кабинке и посмотреть на город с высоты птичьего полета можно как в будни — с 12:00 до 21:00, так и в выходные — с 10:00 до 22:00 (перерывы 15:00-15:30 и 18:00-18:30).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал