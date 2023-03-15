Жители Самарской области назвали самую частую причину увольнения

Горожане рассказали о причинах увольнения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местные жители рассказали, почему приняли решений уйти с последнего места работы. Многие недовольны выбранными компаниями.

По информации платформы hh.ru, 68% опрошенных признались, что уходили по собственному желанию. Чаще всего их не удовлетворяли условия работы: уровень зарплаты, атмосфера в коллективе и сложность в отношениях с руководством. Больное количество прекращенных трудовых договоров отмечают в сферах «Добычи сырья», «Рабочего персонала», «Сельского хозяйства» и «Образования».

Еще 15% респондентов признались, что на данный момент ищут работу. Они были уволены из-за сокращения штата.

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