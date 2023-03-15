«Партийный десант» проверил состояние благоустроенной в 2022 году площадки перед ДК в Безенчукском районе

Площадку превратили в досуговое пространство для детей и взрослых / Фото: Единая Россия

«Партийный десант» проверил состояние объектов, которые благоустроили в Безенчукском районе в 2022 году. Речь идет о территории возле Дома культуры в селе Васильевка, которую по просьбам местных жителей включили в народную программу «Единой России».

Площадку перед ДК преобразили в августе 2022 году. Там создали досуговое пространство для детей и взрослых. Местные жители и инициаторы проекта очистили территорию и установили ограждение. На центральной площади уложили асфальт и разместили мемориальную доску талантливому полководцу, начдиву Петру Солодухину. Кроме того, инициативные сельчане высадили на площадке деревья и цветы.

- Стоимость проекта составила 550 220 рублей. Были привлечены средства из областного и местного бюджетов, предпринимателей и неравнодушных жителей, - рассказала депутат Самарской губернской думы Марина Сидухина.

Парламентарий уверена, что народная программа «Единой России» - это важный двигатель проектов благоустройства и создания комфортной среды в городах и селах. Благодаря ей инициативы жителей воплощаются в жизнь.

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