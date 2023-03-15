Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 марта 2023 11:16

Водитель ГАЗ 2818 без прав сбил женщину на пешеходном переходе в Самаре

Мужчина двигался на автомобиле задним ходом
Ирина СИНЕГУБОВА
С места происшествия женщину доставили в медицинское учреждение.

С места происшествия женщину доставили в медицинское учреждение.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 14 марта, в 18:15 в Советском районе Самары 34-летний водитель автомобиля ГАЗ 2818 сбил женщину на пешеходном переходе.

— У мужчины отсутствуют водительские права. Он ехал по улице Аэродромной, ДТП произошло во время движения напротив дома № 126 А, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При движении задним ходом автомобилист наехал на 38-летнюю женщину, которая в этот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия женщину доставили в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

Всего 14 марта на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. Признаков опьянения у водителей не было обнаружено. Также полицейские выявили 701 нарушение ПДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал