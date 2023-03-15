Водитель ГАЗ 2818 без прав сбил женщину на пешеходном переходе в Самаре

С места происшествия женщину доставили в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 14 марта, в 18:15 в Советском районе Самары 34-летний водитель автомобиля ГАЗ 2818 сбил женщину на пешеходном переходе.

— У мужчины отсутствуют водительские права. Он ехал по улице Аэродромной, ДТП произошло во время движения напротив дома № 126 А, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

При движении задним ходом автомобилист наехал на 38-летнюю женщину, которая в этот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия женщину доставили в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

Всего 14 марта на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. Признаков опьянения у водителей не было обнаружено. Также полицейские выявили 701 нарушение ПДД.

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