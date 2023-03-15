Многие самарцы чувствуют домашний уют на работе

Работники обращают внимание на условия труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, как ощущают себя на работе. Многие чувствуют домашний уют.

По информации пресс-службы «Авито», все чаще работодатели создают комфортное рабочее пространство для сотрудников. Именно это позволяет привлечь часть соискателей. По данным опроса, 33% респондентов полностью довольны своим рабочим местом. Руководители обустраивают открытые офисы и гибкие эко-пространства. Эксперты отмечают, что при выборе работодателя соискатели все больше обращают внимание на условия труда.

Сами сотрудники также стараются привнести домашний комфорт на рабочее место. 80% опрошенных приносят свою посуду, любимые кружки и приборы, еще 71% респондентов берут сменную обувь, а иногда даже домашние тапочки.

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