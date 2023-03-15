Тольяттинский карбамид защитят от слеживания и комкования при дальних перевозках

Обработка антислеживающей добавкой позволит снизить гигроскопичность продукта / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти придумали, как сохранить качество карбамида при его транспортировке на дальние расстояния. Теперь сотрудники ТОАЗа будут обрабатывать гранулы антислеживающей добавкой, что позволит снизить гигроскопичность продукта (способность поглощать водяные пары из воздуха).

- Антислеживатель на 90% состоит из воды, остальные 10% - высокомолекулярные вещества и компоненты, применяемые в производстве продукции пищевого и косметического назначения, а также в медицине. Он образует на поверхности гранул пленку, препятствующую влагопоглощению и комкованию, - сообщили на предприятии.

В компании отмечают, что материал отвечает всем требованиям экологичности. Он безопасен для человека. Антислеживающая добавка прошла испытания в центральной лаборатории предприятия. Проверка показала, что она эффективна и не имеет отрицательного воздействия на технологию выпуска продуктов переработки карбамида.

- Мы протестировали несколько образцов стабилизаторов от разных производителей в лабораторных условиях. В настоящее время их эффективность проверяется в режиме реального производства. При подборе учитывались физические и химические свойства вещества, его безопасность и экологичность, - рассказал заместитель гендиректора по качеству ПАО «ТОАЗ» Евгений Мишин.

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