Презентация нового номера журнала «Философские науки» пройдет в Самаре 18 марта

Просмотр экспозиции «Маска.Идол.Тотем» в это время будет ограничен. Фото: Сергей Осьмачкин

В субботу, 18 марта, в 13:00 пройдет презентация свежего номера журнала «Философские науки». Он посвящен феномену самарской философии и работам региональных философов.

— Слушатели смогут погрузиться в абстрактные идеи среди работ трех поколений художников, посвященных трем древнейшим социо-философским категориям (маске, идолу и тотему), — рассказали в галерее «Новое пространство».

Презентация значимого для самарской философской мысли издания пройдет при участии его главного редактора Хачатура Мариносяна, и депутата Госдумы РФ Олега Смолина. Просмотр экспозиции «Маска.Идол.Тотем» в это время будет ограничен.

Посетить презентацию номера журнала в «Новом пространстве» могут бесплатно все, кому интересно приобщиться к новостям самарской философской мысли.