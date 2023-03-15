В Самарской области злоумышленница украла у подруги сотовый телефон

Женщину задержали сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области местная жительница обратилась за помощью в полицию. Ее подруга украла телефон.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшая рассказала правоохранителям, что встретила подругу в магазине. Подозреваемая попросила телефон, чтобы совершить звонок, после того, как владелица сотового отвлеклась, мошенница убежала вместе с чужим имуществом. Причиненный ущерб оценили в 19 тысяч рублей.

Ранее судимая женщина продала похищенное за 5 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемую. Суд приговорил мошенницу к колонии на один год и восемь месяцев.

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