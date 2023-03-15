В Самарской области иностранца приговорили к 8,5 годам колонии за сбыт крупных партий наркотиков

Ближайшие несколько лет гражданин Узбекистана проведет в колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ставропольский районный суд вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков в Самарской области. Обвиняемым по нему проходил 22-летний гражданин Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФСБ.

Ранее силовики выяснили, что на территории Самарской области функционирует межрегиональная преступная группа. Она была причастна к организации канала поставки особо крупных партий наркотиков из Московской области. В конце июля 2022 года правоохранители задержали активного члена этой банды.

Молодой человек регулярно осуществлял поставки крупных и особо крупных партий запрещенных веществ, которые затем сбывал оптовым клиентам. В машине парня нашли более 1 кг героина. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков».

Недавно гражданин Узбекистана предстал перед судом. Его признали виновным и назначили 8,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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