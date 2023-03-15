В Самаре большинству работников все равно, какого пола их начальник

Работники рассказали о предпочтениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многим сотрудникам все равно на пол своих руководителей. Горожане рассказали, с кем им легче сработаться.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, большинству опрошенных все равно на пол начальника, такую позицию высказали 79% мужчин и 74% женщин. Немногие горожане хотят видеть своим руководителям мужчину – так ответили 13% мужчин и 12% женщин. При этом, работать с женщиной-начальником хотят всего лишь 8% мужчин и 14% женщин.

Респонденты, доход которых выше 80 тысяч рублей, хотели бы видеть своим руководителем представителя сильного пола. Трудиться с шефом-женщиной предпочитают молодые девушки (до 24 лет).

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