Россияне стали страховать жилье на более крупные суммы, чем раньше

Растет финансовая грамотность - растет и желание защитить нажитое. Фото: https://ru.freepik.com/author/prostooleh.

Статистикой в области страхования поделился банк ВТБ. Более всего востребовано страхование здоровья и жизни – на них приходится более половины оформленных полисов. На втором месте - страхование жилья: на него в январе-феврале пришлось 25% оформленных договоров. Средняя стоимость одного договора составила 5,8 тысяч рублей – это на 15% меньше, чем годом ранее. При этом сумма страхового покрытия, которую выбирали пользователи, в среднем составляет сегодня 1,5 млн рублей, против 1,4 млн рублей год назад.

Чаще всего страхуют квартиры – в 89% случаев, но за последний год повысился спрос на защиту деревянных домов. Если в конце прошлого года на них приходилась

- По мере роста финансовой грамотности клиентов увеличивается их интерес к страховым продуктам. Причем в первую очередь люди страхуют здоровье и жилье – на них приходится более половины всех оформляемых полисов. Чаще всего при страховании жилья реализуются риски залива в квартирах и пожара – в частных домах. За год оценка возможного размера ущерба страхователями увеличилась, так как выросла стоимость ремонта. Однако благодаря снижению тарифов стоимость страховок для наших клиентов уменьшилась, и интерес к этому виду страхования увеличился, – комментирует начальник управления «Страхование» ВТБ Дмитрий Пугашкин.