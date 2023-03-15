Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 13:30

В Самарской области граждане смогут получить лекарства в аптеке по карте жителя

Новая опция станет доступна в скором времени
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут предоставлять карту в аптеках

Жители смогут предоставлять карту в аптеках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в скором времени граждане смогут получать лекарства по карте жителя. Специалисты разработали новый функционал.

По информации ЦУР Самарской области, специалисты регионального министерства здравоохранения и департамента информационных технологий разработали новую технологию для карты жителя. Теперь горожане смогут получать препараты, не предъявляя документов. Фармацевт сможет проверить наличие электронного рецепта и выдать лекарства. Помимо того, карту уже можно использовать как полис ОМС.

Жители также могут оплачивать картой билет в общественном транспорте. Новые функции вводят для удобства людей, чтобы не носить несколько карт и документов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.