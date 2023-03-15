В Самарской области граждане смогут получить лекарства в аптеке по карте жителя

Жители смогут предоставлять карту в аптеках
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области в скором времени граждане смогут получать лекарства по карте жителя. Специалисты разработали новый функционал.
По информации ЦУР Самарской области, специалисты регионального министерства здравоохранения и департамента информационных технологий разработали новую технологию для карты жителя. Теперь горожане смогут получать препараты, не предъявляя документов. Фармацевт сможет проверить наличие электронного рецепта и выдать лекарства. Помимо того, карту уже можно использовать как полис ОМС.
Жители также могут оплачивать картой билет в общественном транспорте. Новые функции вводят для удобства людей, чтобы не носить несколько карт и документов.
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