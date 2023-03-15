Мероприятия в честь годовщины присоединения Крыма и Севастополя пройдут во всех муниципалитетах региона Фото: правительство Самарской области

В субботу, 18 марта 2023 года, в Самарской области, как и по всей стране, пройдут мероприятия, посвященные годовщине присоединения Крыма и Севастополя. Их лейтмотивом станут единство, гордость, патриотизм, вера в справедливость и правду. Публикуем афишу предстоящих культурно-образовательных мероприятий.

Так, в кинозалах муниципалитетов региона состоится показ художественного фильма «Дорога к дому», снятого в Крыму при поддержке концертно-продюсерского центра Сергея Войтенко. В историческом парке «Россия — моя история» в Самаре 18 марта в 14:00 пройдет сборная экскурсия с викториной «Крым — от империи до федерации». Также там откроют мультимедийную выставку графических новелл «Герои спецоперации».

Кроме того, каждый желающий житель региона сможет принять участие в акции по размещению информации о значимости воссоединения Крыма с Россией. Достаточно написать пост в соцсетях и поставить хештег #ЗаНашКрым. Также самарцы смогут присоединиться к интернет-акции «Русский мир не искоренить!» и серии видеопостов «Моя страна — моя Россия».

В 11:00 18 марта в Самаре на площади Славы проведут народную акцию по изготовлению маскировочных сетей «#СвоихНеБросаем» и акцию «Самарский хлеб и крымский чай». В 12:00 от ТЦ «Русь на Волге» стартует автопробег «Крым, Донбасс, Россия – навсегда!». Вечером на телебашне включат тематическую подсветку, а на фасадах зданий покажут символ спецоперации на Донбассе — букву Z. Завершит день митинг-концерт «Крымская весна». Он пройдет на площади Славы.

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