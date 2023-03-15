Акинфеев остался в запасе на кубковый матч ЦСКА с «Крыльями Советов» в Самаре 15 марта 2023

Самарцы сыграют с гостями из Москвы на поле стадиона "Солидарность Арена" Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и ЦСКА назвали составы на матч Кубка России. Он пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре в среду, 15 марта 2023 года, и начнется в 18:30.

В «Крыльях» в атакующей линии в паре с Писарским сыграет «король Кубка» Цыпченко. В средней линии вместо неудачного сыгравшего матч чемпионата с тем же ЦСКА Коваленко выйдет Витюгов. Он составит пару в опорной зоне Костанце. По флангам в атаке сыграют Ежов и Гарре, в обороне - Рассказов и Бейл. Центр защиты составят Евгеньев и Солдатенков, в воротах останется Ломаев.

А вот в составе ЦСКА - смена вратаря. Вместо Акинфеева в рамку встанет Тороп. В поле за ЦСКА сыграют Гайич, Набабкин, Зделар, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Медина, Чалов и Заболотный.

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