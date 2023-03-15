В Самарской области начальник станции по борьбе с болезнями животных предстанет перед судом

Мужчина предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большеглушицком районе Самарской области начальник станции по борьбе с болезнями животных подозревается в мошенничестве. Мужчина предстанет перед судом.

По информации СУ СК России по Самарской области, с 2017 по 2021 год подозреваемый контролировал внесение ложных записей. Мужчина указал неверное количество отработанных часов и выплачивал зарплату сотруднику, который не появлялся на рабочем месте. Общая сумма принесенного ущерба превысила 615 тысяч рублей.

Кроме того, подозреваемый фиктивно трудоустроил на работу сторожа и получал за него зарплату. Сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей.

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