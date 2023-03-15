В Самаре машина на полной скорости врезалась в магазин «Энергия» 15 марта 2023 года

Пострадавший сам вызвал себе скорую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 15 марта 2023 года, в Самаре на улице Стара-Загора, 141 произошло страшное ДТП. Как нас рассказали очевидцы произошедшего, у автомобиля «Шевроле» отказали тормоза, и он на полной скорости врезался в здание.

- Авария серьезная, водитель пострадал. Мужчина в сознании, он даже сам себе вызвал скорую, - рассказал нам собственный источник, знакомый с ситуацией.

Редакция «КП-Самара» запросила официальную информацию у представителей ГУ МВД по Самарской области. На момент публикации ответа от полицейских еще не было.