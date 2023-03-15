В Самарской области прошло торжественное мероприятие открытия Года педагога и наставника

В регионе уделяют особое внимание подготовке педагогов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошло торжественное мероприятие, открывающие Год педагога и наставника. В регионе планируют поддерживать работников, занимающихся наставнической деятельностью.

Указом Президента 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В Самарской области прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов, министр образования Виктор Акопьян, а также студенты и представители педагогических династий. В этом году в губернии планируют провести множество медийных проектов и конкурсов профессионального мастерства.

Систему образования региона признали одной из лучших во всей стране. Это стало возможным, благодаря введению новых технологий и тщательной подготовке профессионалов. Помимо этого, в губернии реализуют два проекта, совершенствующих образовательную инфраструктуру. В 214 школах создали центры «Точка роста», а в 232 учебных заведения установили современное оборудование.

Особое внимание уделяют и самим педагогам. В области уже работают центры опережающей профессиональной подготовки для повышения мастерства.

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