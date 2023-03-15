В Самарской области закрыли незаконное казино

Злоумышленница предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области пресекли деятельность незаконного казино. Заведение открыла 36-летняя местная жительница.

По информации прокуратуры Самарской области, женщина организовала в нежилом помещение казино, а также установила оборудование для азартных игр. Незаконное заведение проработало два месяца. Правоохранители смогли «накрыть» казино на улице Комсомольской. Оказалось, собственник не знал об открытии незаконного заведения.

Деятельность злоумышленницы пресекли. Возбуждено уголовное дело, которое уже направили в суд для принятия процессуального решения.

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