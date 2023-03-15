Губернатор Самарской области встретился с кандидатом на должность главы Красноармейского района

Глава региона встретился с Сергеем Источниковым. Фото: пресс-службы правительства региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с кандидатом на должность главы Красноармейского района. Сергей Источников примет участие в конкурсе на должность.

Итоговое заседание комиссии планируют провести 24 марта 2023 года. Глава региона поблагодарил кандидата за работу в городе Снежном, в котором регион помогает наладить мирную жизнь. Губернатор подчеркнул, что Сергей Источников проявил себя, как настоящий профессионал и показал себя с наилучшей стороны. В свою очередь, кандидат на должность признался, что работа в Снежном – является важным и ценным опытом.

- Уверен, в случае вашей победы, вместе с вами сделаем многое для того, чтобы Красноармейский район процветал, а значит – развивалась и Самарская область, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор также напомнил, что в районе необходимо обеспечить жителей чистой питьевой водой. В случае победы, Сергей Источников планирует консолидацию жителей Красноармейского района для решения вопросов развития муниципалитета, а также окажет поддержку Армии и семьям военнослужащих.

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