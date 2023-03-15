Председатель Самарской губернской думы рассказал о важности бесплатной юридической помощи

Фото: предоставлено пресс-службой Самарской губернской думы

На пленарном заседании Ассоциации законодательных органов субъектов РФ Приволжского федерального округа председатель областного парламента Геннадий Котельников представил доклад о бесплатной юридической помощи и развитии системы правового просвещения граждан на территории регионов ПФО.

Он поделился опытом Самарского региона. В нашей области система оказания бесплатной юрпомощи начала развиваться в 2003 году. Сейчас на территории области она предусмотрена для 23-х категорий граждан.

- Особенно важно сейчас оказать помощь, в том числе и юридическую вынужденным переселенцам. Знание законов и понимание своих прав – очень важная составная часть благополучия людей, проживающих в регионе - подчеркнул спикер Самарской губернской думы.

Положительную оценку работы в этом направлении в Самарской области дал полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.