Самарская область попала в список регионов, где выгодно устанавливать солнечную панель

Жителям региона рассказали о выгоде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область попала в десятку регионов, где выгодно установить собственную солнечную электростанцию. Аналитики сравнили показатели и предоставили рейтинг.

По информации службы Гринпис, производство солнечной электроэнергии выгодно малым и средним предприятиям, а также популярно среди индивидуальных предпринимателей. В топ-10 регионов, где стоит установить панель, попали: Забайкальский край, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Тыва, Иркутская область и другие.

Для бизнеса в Самарской области стоимость энергии от панели будет приемлемой. По расчетам исследователей, цена составит 5,24 рубля за кВт в час, а от сетевой – 9,73 рубля за кВт в час.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.