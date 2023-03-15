В Самаре от перевозчиков потребовали устранить дефекты в общественном транспорте

В общественном транспорте нашли нарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники ведомства проверили организацию пассажирских перевозок. В некоторых автобусах и трамваях нашли нарушения.

По информации прокуратуры Самарской области, правоохранители обследовали более 230 транспортных средств, в число которых попали автобусы, троллейбусы и трамваи. В ходе проверок специалисты выяснили, что многие перевозки осуществляли без полисов страхования автогражданской ответственности. Помимо этого, в некоторых троллейбусах отсутствовала карта маршрута.

В адрес перевозчиков внесли представления. Возбуждены административные производства.

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