В Самарской области создали центр по лечению пациентов с гепатитом С

В регионе открыли еще один центр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают развивать службу помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. На базе Самарской больницы №10 создали центр по лечению.

По информации министерства здравоохранения региона, в этом году на лекарство отдельных категорий пациентов с вирусным гепатитом С выделили 68 миллионов рублей. В начале марта на базе больницы №10 открыли гепатологический центр, который будет курировать оказание помощи пациентам. Об этом сообщил министр здравоохранения области Армен Бенян.

Областной центр будет координировать работу всей службы по региону. Пациенты смогут получать лекарства в трех центрах, которые открыты в Самаре, Тольятти и Сызрани.

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