В Самаре только 4 из 10 жителей согласны на зарплату в конверте

Немногие согласны на "черную" зарплату Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на данный момент немногие согласны на зарплату в конверте. Аналитики опросили местных жителей.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в областной столице только 4 из 10 работников готовы нарушить трудовой закон и получать «серую» или «черную» зарплаты. Отказаться от предложения готовы только 25% опрошенных. Тех, кто готов смириться с зарплатой в конверте, больше среди респондентов старше 45 лет.

Специалисты отмечают, чем выше уровень дохода, тем меньше согласных на незаконную зарплату. Среди преимуществ «белой» зарплаты – честная оплата больничных и отпускных.

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