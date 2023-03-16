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НовостиОбщество16 марта 2023 5:47

В Самарской области мужчина купил машину у мертвеца

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Мужчину задержали правоохранители

Мужчину задержали правоохранители

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Исаклинском районе Самарской области местный житель купил автомобиль у мертвеца. Молодой человек предоставил фиктивный договор купли-продажи.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, молодой водитель хотел зарегистрировать автомобиль и предоставил данные. Правоохранители смогли установить, что транспорт был снят с учета в 2020 года из-за смерти владельца. Оказалось, мужчина купил машину и сам подписал документ за «продавца».

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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