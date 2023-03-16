В Самарской области задержали злоумышленника, сообщившего и ложном минировании

Мужчина сообщил ложные данные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мужчина сообщил о ложном минировании электрички «Сызрань-Самара». Правоохранители задержали подозреваемого.

По информации УФСБ России по Самарской области, сообщение о ложном минировании поступило в ноябре прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели подвижной состав и не обнаружили устройств и взрывчатки. Специалистам удалось в кратчайшие сроки установить и задержать злоумышленника.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчину приговорили к колонии на 1 год. Сотрудники службы напоминают, что ложное сообщение об акте терроризма влечет за собой уголовную ответственность. Максимальной срок наказания – до 10 лет лишения свободы.

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