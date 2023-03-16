В Самарской области в 2023 году зафиксировали более 200 незаконных свалок

В регионе усилят работу по ликвидации свалок Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продолжают ликвидировать незаконные свалки. На территории региона в начале года зафиксировали 145 свалок.

По информации пресс-службы правительства региона, за три месяца специалисты выявили еще 56 несанкционированных свалок. За прошедший период удалось ликвидировать 5 незаконных полигонов с мусором. Расчистить территории планируют за два года. Бюджет на работы уже определили, работу возложили на муниципалитеты, часть средств выделят из областного бюджета.

Больше всего участников совещания, на котором обсудили вопросы ликвидации, тревожит появление новых свалок. В регионе планируют организовать централизованную систему сборы и вывоза отходов, а также тщательно контролировать складирование на неустановленных участках

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