Движение на Южном мосту частично ограничат в Самаре весной 2023 года

На Южном мосту и путепроводе "Аврора" планируется ввести реверсивное движение Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается подготовка к масштабному ремонту дорог в рамках нацпроекта БКД. В план работ попали наиболее проблемные участки, в том числе те, на которые поступало больше всего жалоб горожан. К примеру, это Южный мост и путепровод «Аврора». Замглавы управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов рассказал, как будет проходить обновление проезжих частей.

- Основной массив работ будет проводиться ночью, когда нет активного дорожного трафика. Постараемся минимизировать неудобства для горожан. Полного перекрытия движения не будет, однако планируются некоторые ограничения, - сообщил Сергей Панферов.

По словам чиновника, проезжую часть на Южном мосту и на путепроводе «Аврора» будут ремонтировать сначала в одном направлении, а затем в другом. На время работ там введут реверсивное движение. Водители смогут ездить по одной полосе по направлению «в город» и обратно.

Напомним, в 2023 году в Самаре в рамках нацпроекта планируют обновить 42 улицы. Это 42,7 км дорог местного значения. По предварительным данным, работы стартуют в апреле.

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