Новый корпус театра «СамАрт» достроят в 2024 году

У театра юного зрителя появится еще одна площадка для проведения спектаклей Фото: Google. Карты.

Стало известно, как продвигается строительство нового корпуса театра юного зрителя «СамАрт». Многие работы уже находятся в завершающей стадии. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Самарской области.

- Выполнено бетонирование основных монолитных конструкций каркаса здания. Общая готовность бетонных работ составляет 95%. Завершаются работы по кирпичной кладке наружных стен и внутренних перегородок. Идет монтаж воздуховодов системы вентиляции, трубопроводов системы отопления, водоснабжения и пожаротушения, - отметили в ведомстве.

Новый корпус «СамАрта» строят в рамках нацпроекта «Культура». Завершить возведение здания планируется в 2024 году. Напомним, проект предусматривает центральную входную группу с улицы Льва Толстого, гардероб на 400 мест, фойе, распределительный вестибюль, большой и малый залы на 250 и 150 мест соответственно. Кроме того, в корпусе разместят рекреационно-выставочные пространства, репетиционный зал, зимний и летний сады, подземную одноуровневую стоянку и др.

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