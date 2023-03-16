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НовостиОбщество16 марта 2023 7:34

В Самарской области один из горнолыжных комплексов сможет работать даже летом

В регионе развивают отрасль туризма
Алена ПРОВКИНА
В регионе горнолыжный комплекс сможет функционировать летом

В регионе горнолыжный комплекс сможет функционировать летом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пестравском районе Самарской области горнолыжный комплекс сможет продолжить работу даже летом. Комплекс заработал в январе текущего года.

По информации ЦУР Самарской области, горнолыжный комплекс открыли в поселке Мосты. Комплекс включает в себя две горы для спуска и подъемники, одна гора высотой – 300 метров, вторая – около 500 метров. На данном этапе специалисты рассматривают возможность организовать летом зиплайн – спуск по канатам. Помимо этого, также планируется и дальнейшее развитие места.

Еще одно занятие в районе – рыбалка. Большинство туристов приезжают на фестиваль зимней рыбалки из соседних районов и городов.

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