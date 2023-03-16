Ул. Ерошевского отремонтируют от Маломосковской до Ново-Садовой в Самаре в 2023 году

Дорогу приведут в порядок на участке протяженностью около 1,5 км Фото: администрация Самары

В Самаре в 2023 году отремонтируют улицу Ерошевского. Работами охватят участок от улицы Маломосковской до улицы Ново-Садовой, протяженность которого составляет около 1,5 км. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Замена покрытия на улице Ерошевского будет проводиться по всей ширине проезжей части с устройством выравнивающего слоя. Для этого будет использована высокопрочная щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, – отметили в мэрии.

Накануне, 15 марта 2023 года, на улице Ерошевского установили информационный щит, который призван оповестить местных жителей о предстоящем ремонте. На нем указаны заказчик – департамент городского хозяйства и экологии, подрядчик – ООО «НПФ XXI Век», даты начала и окончания работ – с 17 апреля по 31 августа 2023 года. Отметим, основной объем работ будет выполняться в ночное время, когда нет интенсивного трафика. Движение организуют по свободной полосе.

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