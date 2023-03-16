В Самаре определили финалистов первенства России по греко-римской борьбе «Новая высота»

Ребята показывают красивую борьбу. Фото: Искандер МИФТАХОВ.

В самарском Дворце спорта продолжается первенство России по греко-римской борьбе среди молодежи до 18 лет «Новая высота». На соревнования заявлено 475 борцов из 61 субъекта РФ, в том числе из ДНР и ЛНР.

14 и 15 марта, в первый и второй дни соревнований, состоялось более 800 схваток: предварительные, утешительные, полуфинальные и финальные поединки.

Впервые в истории греко-римской борьбы поединки проходят сразу на четырех коврах, поэтому уровень эмоций на арене просто зашкаливает. Главный судья соревнований – двукратный победитель Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный тренер России Валерий Резанцев. Примечательно, что суровые мужские поединки судит в том числе женщина – судья Всероссийской категории по спортивной борьбе, мастер спорта Анастасия Маркуца.

- Очень хорошие ребята выступают, живые, динамичные, показывают красивую борьбу. И само соревнование высокого уровня, особенно нравится то, что задействовано четыре ковра, - отметила Анастасия.

Высоко оценил уровень организации и спортсменов Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы, Заслуженный тренер России Мнацакан Искандарян, который привез на соревнования сборную из Московской области.

- Ребята, которые выходят на ковер в этом первенстве – большие молодцы. Можно бороться мышцами, но можно и, главное, нужно бороться головой, выстраивать тактику, контролируя каждый свой шаг и, не останавливаясь, доводить до конца. Они это делают, это замечательно, - подчеркнул Мнацакан Искандарян.

Титулованный спортсмен и тренер особенно отметил борцов из Москвы и области, Дагестана, Чечни, Сибири, Санкт-Петербурга, Урала, Адыгеи. Представители этих субъектов вышли в финал и разыграют главные награды «Новой высоты».

Сегодня, 16 марта, борцов ждет встреча с мировой легендой, героем России, Олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы Александром Карелиным. В 15-00 во Дворце спорта пройдет официальная церемония первенства, а в 16-00 состоятся финальные поединки.