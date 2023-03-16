В Самаре приступили к установке щитов, информирующих о предстоящем ремонте

Специалисты устанавливают щиты. Фото: городская администрация

В Самаре продолжают реализовывать национальный дорожный проект «Безопасный качественные дороги». В областной столице приступили к установке щитов, информирующих о предстоящих работах.

По информации городской администрации, в текущем году планируют отремонтировать улицу Ерошевского. По всей проезжей части заменят покрытие и обустроят выравнивающий слой. Работу проведут от улицы Маломосковской до улицы Ново-Садовой. Также в городе планируют привести в порядок трубы на улице Береговой.

Участок входит в перечень объектов, ремонтируемых на средства нацпроекта. В первую очередь подрядчики проведут работы на Южном мостовом комплексе, улицах Береговой и Уральской.

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