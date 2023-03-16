В Самарской области взяли на четверть больше автокредитов, чем в 2022 году

Автомобилей на улицах станет больше. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

В Самарской области растет количество взятых автокредитов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Своей статистикой поделился банк ВТБ: по итогам двух месяцев года он выдал автокредитов на четверть больше, чем за тот же период 2022 года, и на 16% больше по объему. Средний чек автокредита за этот период составил 950 тысяч рублей, незначительно снизившись по сравнению с 2022 годом.

Более трети от общего объема выдач автокредитов составили российские транспортные средства – за год их доля выросла вдвое. На машины из Китая пришлось 21% сделок, что также в два раза превышает значения февраля прошлого года. Доля автомобилей из других стран ожидаемо сократилась и составила 45% в сравнении с 72% годом ранее. Среди отечественных марок лидерство сохраняет Lada – на нее приходится треть всех выдач в банке. Среди китайских брендов первое место перешло к Omoda (10% продаж автокредитов).

В структуре выдач растет доля автомобилей с пробегом: в феврале на них пришлась треть всех сделок – вдвое больше, чем год назад.

По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за год средняя стоимость новых российских легковых автомобилей выросла на 31%, достигнув в феврале 1,3 млн рублей. Цены на автомобили Lada приросли на 20% и составили 1,1 млн рублей. Средний чек китайских машин за год увеличился в 1,5 раза и превысил 3 млн рублей.

Средние цены на автомобили с пробегом за год также выросли: на китайские марки - в 1,7 раза, на российские - на 16%.

- Итоги первых двух месяцев года демонстрируют стабилизацию отечественного авторынка. В январе - феврале банку в Самарской области удалось увеличить объемы продаж по отношению аналогичному периоду 2022 года, когда был пик спроса на покупку машин. Мы рассчитываем на сохранение положительной динамики в марте и апреле. Поддержать спрос на автокредиты помогут расширение поставок в Россию иностранных автомобильных брендов, особенно азиатских, а также увеличение производства отечественного автопрома. Возобновление выпуска флагманской модели Lada – Lada Vesta NG позволит существенно усилить сегмент новых автомобилей, – прокомментировал управляющий ВТБ в самарской области Максим Папков.